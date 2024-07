Koblenz

Vollsperrung in der Koblenzer Innenstadt: Kranaufbau in der Clemensstraße

i Ein Baustellenkran steht in einem ausgehobenen Bauloch. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa

Weil für die Sanierung des Theaters in Koblenz ein Kran aufgebaut werden muss, ist die Clemensstraße in der Innenstadt am Sonntag, 28. Juli, im Zeitraum von 6 bis 18 Uhr voll gesperrt.