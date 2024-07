Plus Koblenz

Ein Bissen Italien in der Koblenzer Altstadt: Eröffnung von „60 Seconds to Napoli“

Von Kim Fauss

i Die Pizza neapolitanischer Art zeichnet sich durch das Leopardenmuster des Randes aus – so sieht man, dass sie bei mehr als 400 Grad gebacken wurde. Foto: Kim Fauss

Die Restaurant-Kette aus Essen hat am Donnerstag ein Restaurant in der Koblenzer Altstadt eröffnet. Die Geschäftsführer erklären im Gespräch mit der RZ, was es mit dem Konzept neapolitanischer Art auf sich hat und was die Gäste am neuen Standort erwartet.