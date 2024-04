Der 92-jährige Richard Hahn traf am besten

Der erste Brudermeister Thomas Over (links) und Ehrenbrudermeister Justus Reiprich nahmen Sieger Richard Hahn in ihre Mitte.

Der erste Brudermeister Thomas Over (links) und Ehrenbrudermeister Justus Reiprich nahmen Sieger Richard Hahn in ihre Mitte. Foto: Paschalis Baylon

Anzeige

Mit 66 Jahren soll bekanntlich das Leben anfangen, dass danach auch ein 92-Jähriger noch gut in Schuss sein kann, bewies Richard Hahn während des diesjährigen Ostereierschießen der St. Sebastianus Schützen Waldbreitbach. Erstmals hatten die Sebastianer aus dem Wiedtal gleich drei Sonderpreise ausgelobt – beim Wettbewerb um die „Plätze auf dem Treppchen“ galt es, die beste Zehn durch Teiler-Wertung zur ermitteln. Der Teiler gibt den Abstand des Schusses in hundertstel Millimetern von der Mitte der beschossenen Scheibe an – wer dem Zentrum am nächsten kommt, gewinnt.

Bei diesem Unterfangen, die Mitte im Schwarzen millimetergenau zu treffen, war der älteste aller Sebastianer, ebenso wie bei seinen kunstvoll gestalteten Ehrenscheiben und Vogeltrophäen, sozusagen das Gelbe vom (Oster-)Ei: vor Karin Böhme und Marcus Dötsch sicherte sich Richard Hahn den ersten Platz im Sonderpreis-Schießen in der sehr gut besuchten Schützenhalle.

Zur Beliebtheit des Ostereierschießens tragen neben der Aussicht auf viele bunte Ostereier, vor allem die süßen kulinarischen Versuchungen an der Café-Theke der Schützendamen mit handgemachten Kuchen und Torten bei. Eine familiäre Atmosphäre und Kulinarik, die außer einheimischen Gästen und befreundeten Vereinen sogar von der Ahr angereiste Besucherinnen und Besucher zu schätzen wussten.

Pressemitteilung: St. Sebastianus Schützenbruderschaft Waldbreitbach