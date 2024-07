Plus Koblenz Vierjährige ertrinkt fast im Freibad Oberwerth: Welches Wunder die kleine Amira rettete Von Matthias Kolk i Hassan Kassab hält seine vierjährige Tochter Amira im Arm. Wenige Tage vor diesem Foto ist sie im Freibad Oberwerth fast ertrunken. Foto: Sascha Ditscher Es ist ein Horrorszenario für alle Eltern: Plötzlich verschwindet die vierjährige Tochter im Freibad. Als sie im Nichtschwimmerbecken gefunden wird, ist sie leblos, atmet nicht mehr. Familie Kassab ist genau das im Koblenzer Freibad Oberwerth widerfahren. Dass diese Geschichte ein Happy End hat und die kleine Amira überlebt hat, ist mehreren Menschen zu verdanken – und der Geistesgegenwart, mit der sie handelten. Lesezeit: 5 Minuten

Urs Hasselwander sitzt in der Nähe des Kinderbeckens, als er die Schreie eines Mannes hört: „Bademeister! Bademeister!“ Sofort springt er auf und rennt in die Richtung, aus der die Stimme schallt. Er sieht den Mann, wie er ein Kind in den Armen trägt. Die Haut des jungen Mädchens hat sich ...