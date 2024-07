Plus Lahnstein

Das wird sportlich: Lahnquerung in Lahnstein soll bis Ende 2027 fertig sein

i So wie auf der Illustration oben könnte die Lahnquerung aussehen, die Ende 2027 das Hafenköpchen mit dem Lahnufer Niederlahnstein verbindet. Das Foto unten zeigt, wie es heute aussieht. Fotos: schlaich bergermann partner, Lui Foto: tl

Sie ist für viele Bürgerinnen und Bürger das wichtigste Infrastrukturprojekt der kommenden Jahre in Lahnstein: der Bau einer Fußgänger- und Radbrücke vom Hafenköpfchen in Oberlahnstein nach Niederlahnstein. Rund fünf Millionen Euro soll das 330 Meter lange Bauwerk kosten und bis Ende 2027 realisiert sein. Zuletzt musste ein Detail im Plan geändert werden: Die Brücke endet nicht mehr am nördlichen Lahnufer sondern auf dem heutigen Wohnmobilstellplatz.