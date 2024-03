Martin Diedenhofen (SPD) bei Rabenhorst in Unkel

Dort tauschte er sich mit Geschäftsführer Klaus-Jürgen Philipp und Werksleiter Dr. Axel Ruttkat aus. Dabei ging es auch um fortlaufende Investitionen am Standort Unkel. Diedenhofen betonte die Bedeutung dieser für die regionale Wirtschaftsentwicklung: „Rabenhorst ist ein global tätiges Unternehmen. Dass die Verantwortlichen weiter in ihren Hauptsitz in Unkel und damit in gute Arbeitsplätze bei uns in der Region investieren, ist ein klares Signal für den Standort!“

Neben den Investitionen ging es auch darum, welche Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel helfen. Hier setzt Diedenhofen vor allem auf breitere Werbekampagnen in Schulen für Jobs in der Region. Besonders beeindruckt zeigte sich der Abgeordnete von Rabenhorsts Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat bereits verschiedene Preise und Ehrungen in diesem Bereich erhalten und setzt sich kontinuierlich für umweltfreundliche Produktionsprozesse ein. Diedenhofen dazu: „Rabenhorst ist auch dank seines Engagements für Nachhaltigkeit ein Aushängeschild für die Region.“

Neben dem Gespräch erhielt Diedenhofen eine Führung durch die Produktionsstätten von Rabenhorst. Dabei konnten sie sich einen persönlichen Eindruck von den hochmodernen Anlagen und den nachhaltigen Produktionsmethoden des Unternehmens verschaffen. Mit dabei war ebenfalls Ralf Klein (SPD). Gemeinsam vereinbarten die Anwesenden, weiterhin im Austausch zu bleiben.

Pressemitteilung: Martin Diedenhofen, MdB