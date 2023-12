Neuwied/Dierdorf/Puderbach

Lana Horstmann – spendet statt Weihnachtskarten!

Alle Jahre wieder hält die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann an ihrem guten Brauch fest, statt Weihnachtskarten in der Adventszeit eine Aufmerksamkeit an die Tafeln in ihrem Wahlkreis zu übergeben.