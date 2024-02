Karnevalsverein feiert ereignisreiche Session

Foto: Pia Schmitz

Die Session startete bereits am 4. November 2023 beim Biwak der Garden in Bad Hönningen, wo die Tanzgruppen dem Publikum zum ersten Mal ihre neuen Tänze präsentieren konnten und auch der Musikzug hatte ein neu einstudiertes Lied mit dabei. Es folgten viele schöne Auftritte bei befreundeten Vereinen in der Region. Ein Höhepunkt der Session war natürlich der 20. Standartenfrühschoppen im Bürgerhaus St. Katharinen: „Hier standen wir mit allem was das Regiment zu bieten hatte auf der Bühne und durften uns den gesamten Tag über ein tolles Programm, super Stimmung und ein begeistertes Publikum freuen.“

Foto: Pia Schmitz

In der Mitteilung heißt es: „Das Karnevalswochenende begannen wir an Weiberfastnacht mit Auftritten in Fernthal, St. Katharinen und Vettelschoß, es war wie immer ein sehr schöner Tag. Den Zug in Vettelschoß begleiteten wir auch mit allem, was der Verein zu bieten hatte, sei es unsere Feldküche, die Kinder- und Jugendtanzgruppe, der Musikzug oder unsere Männer und Frauen. Für die meisten Mitglieder war nach dem Zug noch lange nicht Schluss, denn auch auf der anschließenden 'Afterzochparty' konnte man sich vor lauter 'Blau,Rot,Weiß' kaum retten. Natürlich ließen wir es uns auch nicht nehmen am Rosenmontagszug in Linz dabei zu sein.

Foto: Pia Schmitz

Zusammengefasst war es wieder eine sehr ereignisreiche Session mit vielen schönen Auftritten und neu gewonnen Erinnerungen und es ist uns jedes Jahr eine Freude, Karneval mit unserer zweiten Familie feiern zu dürfen. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf das kommende Jahr!“

Wer Lust hat, bei der nächsten Session mit unterwegs zu sein, meldet sich über Instagram bei @kuerassierregiment oder per E-Mail an info@kuerassierregiment.de an.

Das Probetraining der Kinder (sechs bis elf Jahre) und Mittleren (elf bis 15 Jahre) findet jeweils am 15. und 22. März von 17.30 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Katharinen statt. Die Jugend (ab 16 Jahren) trainiert in der Sporthalle Vettelschoß. Auch hier würden wir uns über einen Besuch beim Probetraining am 3. April von 19 bis 21 Uhr freuen.

Pressemitteilung: Annika Kurtenbach