Karnevalistisches Finale bei der KG „So sind wir“ Buchholz

Foto: Gianpier Ciraci Fotografie

Die Kinder hatten tolle Lieder einstudiert und Orden gebastelt und erfreuten damit Prinz Stefan I. mit Gefolge. Freitag stand der Besuch der Möhnensitzung in Buchholz an. Die Funkencorps glänzten bereits am Nachmittag mit ihren Tänzen. Am Abend zog dann der Prinz mit Elferrat in den Saal ein. Die Stimmung war grandios, besonders als die Stadtsoldaten als Cowboys die Bühne stürmten.

Samstags ging es für Vorstand, Prinz und Adjus zur Wagenabnahme. Das wohl größte Geheimnis in Buchholz wurde gelüftet und Prinz Stefan durfte erstmals seinen Prinzenwagen bewundern, den die Stadtsoldaten mit viel Liebe zum Detail gezaubert hatten. Karnevalssonntag feierten wir zunächst mit Pastor Olzem die traditionelle kölsche Messe unter Mitwirkung des Blasorchesters Buchholz, bevor es zum Karnevalsumzug nach Eudenbach, leider bei mässig gutem Wetter, ging.

Am Rosenmontag gab es dann Kaiserwetter für den Prinz! Gestärkt durch Prinzenfrühstück, Empfang des Bürgermeisters in Gasthaus Höfer und das traditionelle Erbsensuppenessen im Vereinslokal Stroh kam der Sessionshöhepunkt immer näher. Bei bestem Wetter konnte Prinz Stefan mit seinem traumhaften Prinzenwagen, einer Kombination aus Alm- Hütte und Skipiste mit wunderschönen und persönlichen Details am Rosenmontag durch Buchholz Straßen rollen.

Unzähligen Jecken von nah und fern waren gekommen und boten ein buntes Bild für alle Zugteilnehmer. Im Anschluss an den Umzug wurde beim Prinzenball im Saal Höfer bis in den frühen Morgen gesungen, gefeiert und gelacht. Am Veilchendienstag fand zunächst ein lustiges Foto- Shooting beim Hoffotograf Gianpier Ciraci statt, um anschließend mit bester Stimmung am Karnevalszug in Kölsch-Büllesbach teilzunehmen. Am Abend zog die KG „So sind wir“ ein letztes Mal mit der amtierenden Tollität im Vereinslokal ein, um beim Kehraus noch einmal eine phantastische Session mit einem wunderbaren Prinz Revue passieren zu lassen, bevor der erste Vorsitzende Stefan Dodemont gegen 20.30 Uhr mit der Rücknahme des Zepters vom Prinzen die Session 2023/24 offiziell beendete.

Der Vorstand der KG „So sind wir“ sagt allen Helfern, befreundeten Vereinen und ganz besonders den eigenen Corps von Herzen „Danke“ für eine grandiose Karnevalszeit!

Pressemitteilung KG "So sind wir Buchholz