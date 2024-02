CDU Ortsverband berät über Themen und die bevorstehende Kommunalwahl

Foto: Jürgen Schmied

Aktuelle Themen rund um die am 9. Juni stattfindende Kommunalwahl wurden bei der jüngsten Vorstandssitzung des CDU Ortsverbandes Neustadt (Wied) beraten. Neben organisatorischen Fragen, wie zum Beispiel den zeitlichen Fahrplan des Wahlkampfes, war ein weiterer wichtiger Punkt, die Wählerinnen und Wähler zu motivieren, ihre Stimmen am Wahltag abzugeben. Denn Demokratie lebt von Beteiligung und politische Partizipation ist die Grundlage unserer Gesellschaft.

Christoph Zimmer, Vorsitzender des Ortsverbandes betont: „Man muss die Bürgerinnen und Bürger auf ihr im Grundgesetz verankertes Wahlrecht hinweisen. Durch die Wahl kann man sich jeder politisch beteiligen.“ „Wir möchten in unserem Wahlkampf daher die Aufmerksamkeit auf die Briefwahl lenken und den Fokus auf die bisherige und zukünftige Ratsarbeit richten“, ergänzt Jürgen Schmied als aktueller Vorsitzender der CDU Fraktion im Ortsgemeinderat. Die sich zur Wiederwahl stellenden Kandidatinnen und Kandidaten der CDU bringen ihr erlangtes Wissen mit viel Energie und Ausdauer in die Ausschüsse und in den Ortsgemeinderat ein.

Der amtierende Ortsbürgermeister Thomas Junior hat die Belange und Interessen aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde in der vergangenen Legislaturperiode hervorragend gelenkt und stellt sich zur Wiederwahl. Die neuen Bewerberinnen und Bewerber für den Ortsgemeinderat bringen frische Ideen und ein großes Engagement in den Wahlkampf ein. Im Rahmen der bevorstehenden Klausurtagung am 16. März werden die erarbeiteten Inhalte für die Kommunalwahl 2024 weiter besprochen.

Pressemeldung: CDU Ortsverband Neustadt