Informativer Einblick in die Arbeit des Koblenzer Tierheims

Foto: Herbert Hennes

Mitglieder des Rübenacher Ortsbeirates besuchten gemeinsam mit Ortsvorsteher Thomas Roos das Koblenzer Tierheim, welches seit dem Jahr 2015 in der Rübenacher Gemarkung beheimatet ist. Dabei bekamen sie von Christiane Zerfass, der stellvertretenden Leiterin des Tierheims, einen informativen und interessanten Einblick in den Alltag und die Organisation der Einrichtung. So konnten im Rahmen einer Führung sowohl die Innenbereiche der Anlage besichtigt werden als auch das weitläufige Außengelände.

Foto: Herbert Hennes

Derzeit werden rund 80 Haustiere, wie etwa Hunde, Katzen und Kaninchen sowie etliche Ziervögel im Tierheim betreut. Die Mitglieder des Ortsbeirates zeigten sich beeindruckt von der Weitläufigkeit des Geländes und den vielfältigen Aufgaben, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich zu bewältigen sind. Ortsvorsteher Thomas Roos dankte abschließend Christiane Zerfass für die Führung und die anschauliche Darstellung des Alltags im Koblenzer Tierheim.

Pressemitteilung: Ortsverwaltung Rübenach