Grundschule Oberfell sagt Danke

Der Förderverein der Grundschule und der Schulelternbeirat überreichten den Kindern am ersten Schultag nach den Osterferien ihr Ostergeschenk: es gab neue Pausenspiele für alle Schüler.

Bereits vor einigen Wochen sammelten die Kinder der Klasse 3, die den „Spielekistendienst“ in diesem Schuljahr übernahmen, Wünsche für neue Pausenspielgeräte. Nun wurden die Wünsche zur Freude aller erfüllt. Vielen Dank an unseren Förderverein und den Schulelternbeirat, sowie an Simone Esper, die die Organisation und Bestellung der Spiele übernahm.

Stellvertretend für die Mitglieder des Fördervereins und des Schulelternbeirats übergab Eva Meurer, Mitglied des Schulelternbeirats, die Spielgeräte den Kindern und Lehrerinnen der Grundschule Oberfell.