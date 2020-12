Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 07:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

++ Corona in Rheinland-Pfalz: Die Lage am Freitag

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Wie reiselustig sind die Menschen in Rheinland-Pfalz? Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dazu aufgerufen, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten. Wie ist die Lage am Freitag? Wir geben einen Überblick.