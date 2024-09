Stadtwerke Andernach warnen: Kunden durch falsche Behauptungen verunsichert

Anzeige

Falsche Aussagen sorgen derzeit bei den Strom- und Erdgaskunden der Stadtwerke für Unsicherheit. In einer Pressemeldung des Energieversorgers ist die Rede von „unseriösen Außendienstmitarbeitern“. Diese würden unwahre Behauptungen in Umlauf bringen, etwa dass die Stadtwerke nicht mehr lange existieren werden und man daher einen neuen Liefervertrag für die Strom- und Gasversorgung abschließen solle.

Die Stadtwerke warnen davor, sich von diesen falschen Behauptungen locken zu lassen. Wer Zweifel an der Seriosität eines Mitarbeiters hat, könne sich bei den Stadtwerken unter der Nummer 026 32 / 298 121, per Mail an kundenservice@stadtwerke-andernach.de oder persönlich in der Geschäftsstelle in der Läuferstraße 4 rückversichern.