Kreis Neuwied

Der Kreis Neuwied wird keine Corona-Soforthilfe an die Frauenhäuser in der Region und den Frauennotruf in Koblenz zahlen. Ein Antrag der Fraktion von Die Linke ist von knapp zwei Dritteln des Kreistages abgelehnt worden. Auch ein eindringlicher Appell von Fraktionschef Jochen Bülow während der Online-Sitzung brachte nicht die benötigte Zustimmungsquote.