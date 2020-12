Die Zahl der Infizierten ist seit Dienstagmittag um 47 gestiegen und liegt nun bei 2718. Aktuell werden 1066 Infizierte vom Gesundheitsamt betreut; davon befinden sich 34 in stationärer Behandlung.

Altersgruppen: Rund 12 Prozent der Infizierten liegen in der Altersgruppe von 1 bis 19 Jahre, 25 Prozent in der Altersgruppe 20 bis 39 Jahre, 28 Prozent in der Altersgruppe 40 bis 59 Jahre, 16 Prozent in der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre und 19 Prozent in der Altersgruppe ab dem 80. Lebensjahr.

Erste Impfstation im Kreis Kreuznach war am Mittwoch das Bad Kreuznacher DRK-Seniorenheim Rheingrafenstein. Ein mobiles Impfteam impfte Senioren und Personal mit dem Biontech-Stoff. mz