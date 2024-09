Plus Mayen Fest der Kulturen: Wie Mayener die Vielfalt feiern Von Brigitte Meier i Beim Fest der Kulturen in der Mayener Brückenstraße können die Besucher die Vielfalt der Kulturen auch durch Bewegung und Musik näher kennenlernen, etwa beim amerikanischen Line-Dance oder orientalischem Bauchtanz. Foto: Brigitte Meier Heiter und harmonisch ging es beim Fest der Kulturen in der Mayener Brückenstraße zu. Mit Tänzen, Kulinarik, Musik und vielen weiteren Angeboten wird die kulturelle Vielfalt der Stadt zelebriert. Lesezeit: 2 Minuten

Wenn es doch immer so wäre: das friedliche, unverkrampfte und respektvolle Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Wie beim Fest der Kulturen in der Mayener Brückenstraße, das auf Initiative des Beirates für Migration und Integration in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Organisationen sowie der Brückengemeinschaft nun zum zweiten Mal ausgerichtet wurde. „So ...