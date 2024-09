Plus Koblenz

Sie bleibt auch gern mal dunkel: In Koblenz gibt es jetzt eine „schlafende Ampel“

i Wer die erste Querung von der Schlossstraße auf die Mittelinsel der Neustadt nutzt, findet dort die erste „schlafende“ Ampel in Koblenz. Wie diese funktioniert, erklärt das Tiefbauamt der Stadtverwaltung auf einem Hinweisschild. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Eine Ampel, die „schläft“? Das gibt es seit wenigen Tagen erstmals in Koblenz, genauer gesagt an der Querung Neustadt auf Höhe der Schlossstraße und des Kurfürstlichen Schlosses, wie die Stadt nun vorstellte. Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert die neue Ampelschaltung? Und: Was bringt sie für den Verkehr?