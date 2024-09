Plus Koblenz Postfilialen in Koblenz: Es gibt neue Shops mit motivierten Betreibern – aber auch noch Lücken Von Matthias Kolk i Im Jino Markt von Mohammadreza Lavasani in der Schlossstraße 40 gibt es jetzt auch einen DHL-Paketshop. Foto: Matthias Kolk Zwei neue Paketshops hat die DHL-Group in der Koblenzer Innenstadt dieser Tage eröffnet. Allerdings: Löcher, die im Service-Netz der Post in den vergangenen Monaten in der Stadt durch Filialschließungen entstanden sind, werden damit nicht gestopft. Besonders in Randgebieten von Koblenz kommt die Post zurzeit nicht überall ihrer Versorgungspflicht nach. Die Suche nach Partnern ist mühsam geworden – trotzdem gibt es für einige Gebiete Hoffnung. Lesezeit: 3 Minuten

