Kreis Bad Kreuznach

Voraussichtlich ab dem 7. Januar 2021 wird der Betrieb im Impfzentrum Bad Sobernheim beginnen können. Dies teilte das Land am Mittwoch mit. „Ab kommender Woche sollen demnach die Termine über die Hotline des Landes vereinbart werden können“, erklärte Landrätin Bettina Dickes. Sie freue sich, dass damit die ersten Impfungen im Impfzentrum in greifbare Nähe rücken, schreibt die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung zum Zentrum im ehemaligen Real-Markt-Gebäude.