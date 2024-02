Stellt Dava Gefahr für Demokratie dar? CDU-Dialogbeauftragter: „Partei passt nicht zu unserer Demokratie“

Viele sehen in ihr einen verlängerten Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Die neue Dava-Gruppierung weist die Kritik, ein Ableger zu sein, zurück. Der Dialogbeauftragte der rheinland-pfälzischen CDU, Sertaç Bilgin, sieht Dava äußerst kritisch. Sie stelle den islamischen Glauben und das Weltbild in den Mittelpunkt. Das passe nicht zur Demokratie. Was Bilgin fordert.