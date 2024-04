Plus Rheinland-Pfalz

Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz: Bündnis Sahra Wagenknecht kandidiert im Norden für drei Kommunalparlamente

i Sahra Wagenknecht, Parteivorsitzende "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW), spricht im Januar während einer Pressekonferenz in Mainz zu Journalisten. Links neben ihr sitzt Alexander Ulrich, rheinland-pfälzischer Bundestagsabgeordneter, der mit Wagenknecht aus der Linkspartei und -fraktion austrat. Rechts neben der Parteigründerin ist Andreas Hartenfels zu sehen. Der Pfälzer schloss sich als fraktionsloser Landtagsabgeordneter im Januar dem BSW an. Foto: Lando Hass/dpa

Am 9. Juni werden in Rheinland-Pfalz neue Stadträte, Kreistage, Verbandsgemeinde- und Ortsgemeinderäte gewählt. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) möchte im nördlichen Rheinland-Pfalz künftig in drei Kommunalparlamenten mitbestimmen. Welche das sind und warum die neue Partei nicht flächendeckend im ganzen Bundesland antreten wird.