Plus Rheinland-Pfalz Überprüfungen in kommunalen Gesundheitsämtern durch Datenschützer: Kein Datenabfluss – aber einige Schwächen Von Bastian Hauck i Im Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hatte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) vor rund vier Wochen Probleme mit der Software des Unternehmens Mikroprojekt eingeräumt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Seit einiger Zeit steht die Software rheinland-pfälzischer Gesundheitsämter in der Kritik. Im Gesundheitsausschuss des Landtags musste der zuständige Minister Sicherheitslücken einräumen. Der Landesdatenschutzbeauftragte – Dieter Kugelmann – und sein Team schauten sich das eingesetzte Softwaresystem nun vor Ort in den kommunalen Verwaltungen an. Das sind die Ergebnisse. Lesezeit: 4 Minuten

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat bei vier Besuchen in Gesundheitsämtern beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten Schwächen festgestellt. Nach seiner Kenntnis ist es allerdings nicht dazu gekommen, dass Datenmaterial abgeflossen und in die Hände von Kriminellen gelangt sei. Das berichtete Kugelmann am Mittwoch unserer Zeitung. Drei Mitarbeiter hatten in den ...