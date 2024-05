Plus Rheinland-Pfalz

Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz: Geht da was? Über Chancen und Risiken einer (un-)möglichen Koalition

i Über Schwarz-Grün wird auch in Rheinland-Pfalz spekuliert. Akteure wie Gordon Schnieder (CDU) und Katharina Binz (Grüne) sind in einer solchen Regierungskoalition durchaus vorstellbar, sagen Beobachter und Insider der landespolitischen Szene. Foto: Illustration: Svenja Wolf; stockphoto-graf - stock.adobe.co,

In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg koalieren CDU und Grüne bereits, die Umfragewerte und Zufriedenheit mit der Bundesampel sind schlecht. Wäre also ein schwarz-grünes Regierungsbündnis auch in Mainz möglich? Mit einem CDU-Ministerpräsidenten und einer grünen Vize-Regierungschefin? Schwarz-Grün im Land: Geht da was? Ein Stimmungsbild.