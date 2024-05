Plus Rheinland-Pfalz

44 Erstklässler müssen an Gräfenauschule wohl Schuljahr wiederholen: Bildungsministerium ist „überrascht“

i In der Gräfenauschule im pfälzischen Ludwigshafen haben viele Erstklässler mit Migrationshintergrund das Lernziel auch in diesem Jahr nicht erreicht. "Im Augenblick sind es 44 von 147 Kindern, bei denen eine Klassenwiederholung sinnvoll wäre. Allerdings müssen die Eltern damit einverstanden sein", sagte Rektorin Barbara Mächtle vor einigen Tagen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Die Gräfenau-Grundschule geriet in den vergangenen Tagen erneut in die Schlagzeilen: In der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz müssen abermals zahlreiche Schulanfänger das Jahr wohl wiederholen. Im Mainzer Bildungsministerium zeigt man sich von dieser Ankündigung aus Ludwigshafen „überrascht“ – und betont die Verantwortung aller beteiligten Akteure.