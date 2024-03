Plus Koblenz

Von Lächeln bis Friedhofbesuch: In „Durchhalten“ liefert Kai Lüftner 100 hilfreiche Tipps gegen Weltschmerz

Von Stefan Schalles

i Andere anlächeln, wie hier von Schauspielerin Liv Lisa Fries in Perfektion praktiziert, ist einer von 100 Tipps gegen Weltschmerz. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Wer dieser Tage Radio oder Fernseher einschaltet, der hört und sieht dort fast ausschließlich Schlechtes: Gaza- und Ukraine-Krieg hier, AfD-Erstarken dort, zudem täglich neue Streiks und stetig abwärts taumelnde Konjunkturzahlen. Guter Rat ist also teuer, wenn es darum geht, den Kopf nicht reflexartig in den Sand zu stecken. Kai Lüftner hat sich eben dieser Herausforderung gestellt – und sie ganz vortrefflich gemeistert: In seinem neuen Buch versammelt er 100 Tipps gegen Weltschmerz.