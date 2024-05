Plus Koblenz

Blinder Fleck in der Geschichte: Mittelrhein-Museum Koblenz zeigt Künstlerinnen zwischen 1850 und 2000

i Dem Leben und Wirken von Künstlerinnen in Koblenz spürt das Mittelrhein-Museum in einer neuen Ausstellung nach. Unter den gezeigten Werken findet sich auch Gisela von Baums „Die Dämonen“ (1955, hier im Ausschnitt). Foto: Christof Kemmann/Mittelrhein-Museum

Obwohl Frauen seit jeher kreativ tätig waren, ist ihr Anteil an der Entwicklung der abendländischen Kunst lange Zeit unsichtbar geblieben – vielfach bis heute. Das Mittelrhein-Museum (MRM) will diesen blinden Fleck nun zumindest für Koblenz ausleuchten, widmet sich in einer neuen Ausstellung den Werken und Biografien von Künstlerinnen zwischen 1850 und 2000 – und führt dabei eindrucksvoll vor Augen, wie arm die Kunst wäre ohne ihre weibliche Seite.