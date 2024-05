Plus Winningen

Ein Ort wird zum Museum: Was Besucher am Wochenende bei den Kunsttagen Winningen erwartet

i Aus Fundstücken und Alltagsgegenständen kreiert Matthias Garff seine Tierskulpturen. Foto: Stefan Schalles

Der Moselort Winningen ist eigentlich immer einen Ausflug wert: ein kleines Idyll mit engen Gassen und gepflegtem Fachwerk, eingerahmt durch die steil aufsteigenden Weinberge und den gemächlich fließenden Strom. Alle zwei Jahre jedoch wird das ohnehin schon Ansehnliche noch einmal aufgewertet, bringen die Kunsttage Winningen Kreativität verschiedenster Couleur in die Gemeinde. So auch an diesem Wochenende, wenn dort wieder zehn Künstler in Einzelausstellungen ihre Werke zeigen.