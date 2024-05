Plus Koblenz

Lebensfreude zum Mitnehmen: „Höhner Rock and Roll Circus“ feiert gelungene Premiere in Koblenz

i Musik, Artistik, Lebensfreude: Das sind die Hauptzutaten des „Höhner Rock and Roll Circus“, der am Freitagabend seine gelungene Koblenz-Premiere feierte. Mit dabei auch die Hula-Hoop-Meisterin Yulia Rasshivkin. Foto: Sascha Ditscher

Eine ordentliche Prise Karneval im Frühsommer? Dazu noch Klassiker wie „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ oder „Steh auf, mach laut“? All das in einem Zirkuszelt, garniert mit artistischen Darbietungen auf Weltniveau? Diese Mischung gibt es wohl nur im „Höhner Rock and Roll Circus“, der am Freitagabend seine erste von insgesamt zwölf Shows in Koblenz über die Bühne brachte – mit viel Stoff zum Staunen, einigen Momenten zum Luftanhalten und einer guten Portion Lebensfreude zum Mitnehmen.