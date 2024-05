Plus Rotenhain

Künstlerburg auf Zeit im Westerwald: Was die Erfolgsautorin Annegret Held in Rotenhain plant

i Klein, aber fein, zudem idyllisch gelegen: Die Alte Burg im Westerwald-Dorf Rotenhain stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert und wurde zwischen 2009 und 2012 neu aufgebaut. Am letzten Maiwochenende wird die ehemalige Festung nun zur Künstlerwerkstatt auf Zeit. Foto: Thomas Stühn

Die schmachtende Opernsängerin ist nur eine von vielen Erinnerungen, die Annegret Held mit ihren verschiedenen Stipendien in Künstlerdörfern und -häusern verbindet. Gefühlsbetont und angetrunken sang die Diva in Frankfurt ihren Liebeskummer in den Nachthimmel – und inspirierte Held auf diese Weise unbewusst zu einem Projekt, das Ende Mai in Rotenhain Premiere feiert. Was die Autorin in New York, Frankfurt oder Wiepersdorf einst selbst erlebte, will sie nun in ihrer Heimat wieder aufleben lassen.