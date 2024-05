Plus Koblenz

„Fußballfieber“ in Koblenz: Ausstellung im Landesmuseum blickt auf Geschichte der Sportart in Rheinland-Pfalz

i Sind untrennbar verbunden mit der rheinland-pfälzischen Fußballgeschichte und folgerichtig auch Teil einer "Legendenelf" in der Schau: Stefan Kuntz (von links), Josephine Henning, Miroslav Klose, Bärbel Wohlleben und Célia Šašic. Foto: Stefan Schalles

Genau einen Monat ist es noch hin, bis die deutsche Nationalmannschaft in München das Team aus Schottland empfängt – und damit die von vielen sehnsüchtig erwartete Heim-EM eröffnet. Im Landesmuseum Koblenz kann man sich schon jetzt in die passende Stimmung versetzen, das „Fußballfieber“ noch ein Stück weit in die Höhe treiben. Dort nämlich widmet sich nun eine interaktive Familienausstellung der rheinland-pfälzischen Fußballgeschichte – mit spannenden Exponaten und überraschenden Erkenntnissen.