Vom Blechtiger zur Killerkatze: In Christine Pionteks neuem Buch „CatCheapET“ gerät die KI außer Kontrolle

Von Stefan Schalles

i In „CatCheapET“ wird die gleichnamige KI-basierte Katze zum Sicherheitsrisiko für den Menschen. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz war in den vergangenen Monaten rund um Anwendungen wie ChatGPT in aller Munde. Was aber passiert, wenn die Digitalisierung und naiver Fortschrittsglaube sich eines Tages gegen den Menschen kehren? Ein mögliches Teilszenario entwirft die in Windhagen (Kreis Neuwied) lebende Autorin Christine Piontek in ihrem Buch „CatCheapET“, in dem KI-basierte Ersatzhaustiere ein Eigenleben entwickeln.