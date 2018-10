Mülheim-Kärlich: Brennstablagergestelle verlassen das Kernkraftwerk [mit Video]

Während die Menschen in der Region darauf warten, dass der geplante Abriss des Kühlturms am ehemaligen Kernkraftwerk (KKW) Mülheim-Kärlich endlich beginnt, laufen nur wenige Meter weiter im Schutz der Reaktorkuppel Vorbereitungen für den nächsten Schritt beim Rückbau der am höchsten belasteten Anlagenteile – dem sogenannten Primärkreislauf.

Unter anderem müssen dabei jene tonnenschweren Gestelle bewegt werden, in denen einst die radioaktiven Brennstäbe gelagert wurden. Die Rohrverbindungen zwischen dem zum Primärkreislauf gehörenden Reaktordruckbehälter und den beiden Dampferzeugern sind längst demontiert. Ebenso größere Pumpen. Damit es den 23 Meter hohen Dampferzeugern an den Kragen gehen kann, braucht es vor allem eines: Platz für Container, in denen die demontierten Teile landen sollen. Da ebendieser Platz innerhalb des Reaktorgebäudes aber knapp bemessen ist, will der KKW-Eigner RWE das einstige, seit Jahren nicht mehr mit Wasser gefüllte Abklingbecken als Lagerplatz für 26 leere Container nutzen.

Zuvor, so erläutert es RWE-Sprecherin Dagmar Butz bei einem Rundgang mit der RZ durch das Reaktorgebäude, müssen zwölf Brennelementlagergestelle aus dem Becken herausgehoben werden. „In Summe sind das 220 Tonnen“, sagt Dagmar Butz als zwei Mitarbeiter in kompletter Schutzmontur und Atemschutzmaske ins Abklingbecken hinabsteigen, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Wenige Minuten später beginnt der meilereigne Industriekran zu brummen, die Seilwinde läuft und zieht eines der mehr als 4 Meter langen Lagergestelle langsam nach oben. Als es den oberen Beckenrand erreicht, stoppt der Kranführer die Maschinen. Ein in einen grünen Overall gekleideter Strahlenschützer zückt ein technisches Gerät – einen Teletektor, der im ausgezogenen Zustand einer Angelrute ähnelt, und misst damit die Strahlendosis. Dann nimmt das am Haken hängende Brennstablagergestell wieder Fahrt auf – weiter nach oben und dann zu einer Freifläche hinter dem Abklingbecken. Dort wird es vorsichtig und millimetergenau auf großen Unterlegklötzen abgestellt.

Rückbau im KKW in Mülheim-Kärlich 1 von 15 Aus dem Abklingbecken im Reaktorgebäude der Kernkraftwerks werden mithilfe eines KKW-eignen Industriekrans die Gestelle heraus gehoben, in denen einst die Brennelement gelagert wurden. Insgesamt gibt es 12 Brennelementlagergestelle mit einem Gesamtgewicht von 220 Tonnen. Diese werden zerlegt, dekontaminiert und freigemessen. Foto: Damian Morcinek Pro Woche, so sagt die RWE-Sprecherin, wird in etwa eines dieser Gestelle aus dem Becken gehoben und anschließend in seine Bestandteile zerlegt, dekontaminiert und letztlich freigemessen und recycelt. „Wenn das Becken ganz leer ist, muss noch geschaut werden, ob es ertüchtigt werden muss“, sagt Butz. Die 26 leeren Container sollen dann im kommenden Jahr dort eingelagert werden. Es sei einfach wichtig, so Butz weiter, beim Rückbau der Dampferzeuger genügend Container vorhalten zu können. „Denn in dem Dampferzeuger befinden sich 16.000 fingerdicke Röhren, die herausgenommen, geschnitten werden und dann in die Container wandern.“

Zwar liegt RWE die Genehmigung für den Abbau des Primärkreislaufs längst vor, doch jeder weitere Schritt bedarf einer gesonderten Zustimmung der Aufsichtsbehörde. „Der Antrag dafür muss noch gestellt werden“, sagt Dagmar Butz. Wenn alles nach Plan läuft, soll dann im Herbst 2018 mit der Demontage der Dampferzeuger begonnen werden. „Die Dampferzeugerdemontage wird bis ins Jahr 2020 hineinreichen“, betont RWE-Sprecherin Dagmar Butz. Bis dahin geht der Rückbau von Infrastruktur auch in den übrigen rund 860 Räumen im Kontrollbereich weiter.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek