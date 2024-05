Michael Seyfarth möchte Ortsbürgermeister in Liebenscheid werden: „Möchte, dass Heimatort nachhaltiger wird“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Michael Seyfarth, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und wohne seit 23 Jahren in Liebenscheid. Nach Abitur und Wehrdienst habe ich erfolgreich die Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen und arbeite im öffentlichen Dienst in einer Leitungsfunktion bei einer Sparkasse. Meine Freizeit widme ich neben meiner Familie, die mich stets und immer unterstützt, der Kommunalpolitik, dem ehrenamtlichen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr und dem ASB als First Responder.

Mein politischer Werdegang

Seit 2014 bin ich als parteiloses, unabhängiges Mitglied des Gemeinderates in Liebenscheid tätig und übe seit 2019 dieses Ehrenamt als Erster Beigeordneter unserer Ortsgemeinde aus.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Große Aufgaben, die unserer Ortsgemeinde in den nächsten Jahren bevorstehen, sind die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, Erschließung neuer Wohngebiete, Umsetzung des bereits vorhandenen Hochwasserschutzkonzeptes, der Umbau des Sportplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld und die Neugestaltung der Friedhöfe in unseren drei Ortsteilen. Ferner müssen bereits gefasste Beschlüsse wie zum Beispiel die Fertigstellung der Sanierung/Modernisierung unserer Mehrzweckhalle und der Dorfgemeinschaftshäuser aller Ortsteile, Installation von Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden und die Modernisierung unseres „Bauhofes“ nun dringend angepackt und umgesetzt werden – um nur einige zu nennen. Bei all dem müssen wir trotzdem die Finanzen stets im Blick behalten und großen Wert auf einen gesunden Haushalt legen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Information und Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bürgern wird intensiver werden, etwa durch Einbindung digitaler Medien wie dem eigenen Internetauftritt und regelmäßigen Berichten im Amtsblatt. Die Umsetzung von Maßnahmen soll schneller erfolgen, damit Kommunalpolitik für unserer Bürger sichtbarer und erlebbarer wird. Zum guten Schluss möchte ich erreichen, dass mein Heimatort nachhaltiger wird – zum Wohle aller Einwohner.

Das sind meine Ecken und Kanten

Geduldiger werden, delegieren lernen.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam für die Menschen in Liebenscheid!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.