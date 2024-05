Horst Zirkel möchte Ortsbürgermeister in Ruppach-Goldhausen werden: „Das Wir ist Grundlage für die Gemeinde“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Horst Zirkel, geboren in Köln und aufgewachsen im wunderschönen Westerwald. Ich bin 57 Jahre, verheiratet und habe vier Kids. Meine Energie setze ich ein, anderen beizustehen, Rat zu geben oder einfach nur ein guter Zuhörer zu sein. Mit großer Leidenschaft bin ich für meine Mitmenschen da und darf das seit 20 Jahren in meinem Job als Betriebsrat ausleben. Ich engagiere mich ehrenamtlich als Richter am Landesarbeitsgericht und im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit.

Mein politischer Werdegang

Einer Partei gehöre ich nicht an. Seit jungen Jahren bin ich Mitglied einer Gewerkschaft, weil ich weiß, dass Menschen viel erreichen können, wenn sie zusammenhalten und sich gemeinsam engagieren.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte daran mitwirken, dass die Interessen unserer Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen auch über die Ortsgrenzen hinaus zielführend vertreten werden. Die zukünftigen Herausforderungen unserer Gemeinde werden unter anderem in den wichtigen Themenfeldern Kindergarten und Schule sowie Bauen und Wohnen bestimmt. Zudem möchte ich die Themen Energie- und Wärmeversorgung für Ruppach-Goldhausen in den kommenden Jahren angehen. Die Klimaveränderungen sind längst auch im Westerwald angekommen – deshalb ist es wichtig, für die gemeinsame Zukunft Lösungen zu erarbeiten, die unser Ruppach-Goldhausen noch lebenswerter machen. Auch das Miteinander von und mit unseren Vereinen möchte ich stärken. Das Wir ist die Grundlage für eine liebens- und lebenswerte Gemeinde – daran will ich mit viel Energie arbeiten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich bin mir bewusst, dass ich nicht versprechen kann, alles besser oder anders zu machen. Vieles haben unser Gemeinderat und unser amtierender Bürgermeister gut und richtig gemacht. Allerdings gibt es immer noch Potenziale für die Zukunft – und das ist auch gut so! Wir sind als Gemeinde durch die umsichtige Politik des aktuellen Gemeinderates in einer guten finanziellen Situation und haben dadurch Handlungsfreiräume, die es auszufüllen gilt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Geduld und Gerechtigkeit bestimmen mein Handeln.

Das ist mein politisches Motto

Innovation, Kommunikation, Emanzipation – das Wir.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.