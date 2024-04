Plus Montabaur

Förderung der Völkerverständigung und Solidarität: Neuer Verein gibt Partnerschaft mit Ukraine ein Gesicht

i Die anwesenden Vorstandsmitglieder des neuen Vereins „Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Montabaur“ im Forum St. Peter: Das Team um die Vorsitzende Anne Pollmächer (4. von rechts) will die Städtepartnerschaft zwischen Montabaur und Trostyanets in der Ukraine pflegen. Foto: Thorsten Ferdinand

Ein neuer Verein mit dem Namen „Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Montabaur“ ist am Wochenende in der Westerwälder Kreisstadt gegründet worden. Rund 100 Menschen kamen im katholischen Forum St. Peter zusammen, um die deutsch-ukrainische Freundschaft zu feiern und den Verein offiziell aus der Taufe zu heben. Die neue Gesellschaft will die Völkerverständigung und Solidarität fördern. Ein Ziel ist insbesondere die Pflege der noch jungen Städtepartnerschaft zwischen Montabaur und Trostyanets in der Ukraine. Zur Vorsitzenden wurde Anne Pollmächer gewählt.