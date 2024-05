Seniorenakademie in Montabaur: Mobilität bringt Lebensqualität

Mit Anmeldung körperliche und geistige Fitness im Alter bewahren oder verbessern

Der nächste Grundkurs der Seniorenakademie beginnt am Dienstag, 21. Mai. Jeweils dienstags und donnerstags von 8.30 bis 10.30 Uhr erstreckt sich der Kurs im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds in der Dillstraße 1 in Montabaur über acht Wochen.

Das Angebot richtet sich an Menschen ab 70 Jahren, die ihre geistige und körperliche Fitness bewahren oder verbessern und Kenntnisse über altersgemäße Gesundheitsfürsorge, Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten erwerben möchten. Die Teilnahme kostet 160 Euro pro Person. Die Leitung des Kurses hat der Mediziner und Fachtrainer für Seniorensport, Klaus Peter Weber. Unterstützt wird er von Ingeborg Pielow, der Leiterin des Service-Wohnen im Hospitalfonds. Das Angebot wird in Kooperation mit dem Verein „In Würde alt werden“ unterbreitet. Anmeldungen nehmen Ingeborg Pielow und die Geschäftsführerin des Alten- und Pflegeheims, Claudia Schäfer, entgegen unter der Telefonnummer 02602/130 40 sowie per E-Mail an die Adresse pielow@service-wohnen-montabaur.de