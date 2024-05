Plus Nentershausen Blasmusikkonzert in Nentershausen: Löwen lassen musikalisch die Sonne aufgehen Von Andreas Egenolf i Die Musikalischen Löwen freuen sich auf ihr diesjähriges Pfingstkonzert, das am Sonntag, 19. Mai, in Nentershausen unter dem Motto „Die Sonne geht auf“ über die Bühne geht. Foto: Anna-Maria Ortseifen Sie entführten musikalisch schon in das Vereinigte Königreich, in den Wilden Westen oder in die Alpen – in diesem Jahr geht es für die Besucher des Pfingstkonzertes der Musikalischen Löwen Nentershausen auf eine spannende musikalische Reise in die Zeitgeschichte. Lesezeit: 1 Minute

Unter dem Motto „Die Sonne geht auf“ wird es am Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Halle vom Anbeginn der Zeit an in die unterschiedlichen Epochen der Weltgeschichte und wieder „Zurück in die Zukunft“ gehen. Die Zuhörer können in die geheimnisvolle, weit entfernte Welt des größten Planeten des Sonnensystems ...