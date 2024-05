Plus Hachenburg

Nachtragshaushalt war erforderlich: Orte der VG Hachenburg befürchten ab 2025 satte Umlageerhöhung

i Die Kreisverwaltung als Kommunalaufsicht hat die Verbandsgemeinde Hachenburg aufgefordert, ihre Finanzen für die nächsten Jahre neu zu sortieren und für das laufende Jahr 2024 einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Diesen beschloss der VG-Rat am Dienstag. Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

In der letzten Sitzung des „alten“ Verbandsgemeinderates Hachenburg vor der Kommunalwahl ging es am Dienstagabend in der Stadthalle hitzig zu. Dafür verantwortlich war vor allem eine Aufforderung der Kreisverwaltung als Kommunalaufsicht an die VG zum Erlass eines Nachtragshaushalts für das laufende Jahr 2024.