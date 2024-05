Plus Rennerod Das ist Spitze: Drei Kandidaten für Ortschef in Stein-Neukirch Von Angela Baumeier i Stein-Neukirch ist nicht nur die höchstgelegene Gemeinde des Westerwaldes, sondern hat auch in der VG Rennerod die höchste Anzahl an Bewerber für das Ortsbürgermeister-Ehrenamt. Foto: Röder-Moldenhauer Wie könnte sich die kommunalpolitische Landschaft in der VG Rennerod bei der kommenden Kommunalwahl mit Blick auf die Besetzung der Ratsstuben in den Orten (inklusive Stadt Rennerod) verändern? Stehen die Zeichen auf Kontinuität, gibt es überhaupt (noch) genügend Bewerber für das arbeitsintensive Ehrenamt? Wir haben bei der VG-Verwaltung nachgefragt. Lesezeit: 3 Minuten

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der Mehrheit der 24 Orte eine Urwahl stattfinden kann. Allerdings gibt es drei Dörfer, wo das nicht der Fall ist. Andererseits gibt es sogar eine Ortsgemeinde, die gleich mit drei Bewerbern aufwartet, und in drei weiteren Dörfern gibt es zwei Kandidaten. In knapp der ...