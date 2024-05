Daniel Best möchte Ortsbürgermeister in Eitelborn werden: „Der Straßenausbau wird beschleunigt“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Daniel Best Foto: Daniel Best

Zu meiner Person

Daniel Best, 58 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Diplom-Ingenieur. Besuch von Kindergarten und Grundschule in Eitelborn. Abitur am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz, Lehre als Fernmeldehandwerker, Studium der Nachrichtentechnik an der RWTH in Aachen und Zweites Staatsexamen für den höheren technischen Dienst in der Bundesverwaltung. Zusatzstudium „Ressourcen Management“ in Monterey (USA), drei Jahre Paris, vier Jahre Deutsche Botschaft Madrid … und dann wollte ich gerne mit meiner Familie wieder nach Hause!

Mein politischer Werdegang

Ab 2009 Gemeinderatsmitglied in Eitelborn bei der Wählergruppe Blath. Hierbei war ich in allen Ausschüssen tätig. Seit 2019 Bürgermeister in Eitelborn mit Gründung der Wählergruppe Best.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Das große Ziel Schuldenfreiheit für Eitelborn wurde 2024 erreicht. Bei den wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau waren wir Pilotgemeinde und entlasten die Bürger hier mit einer maximal rechtlich zulässigen Beteiligung der Ortsgemeinde. Zwei Straßen wurden komplett saniert, ein dritter Bereich ist beauftragt. Der Friedhof wurde behutsam umgestaltet, die Friedhofshalle wird mit kleinsten Mitteln saniert. Der alte Sportplatz wurde zur Naherholung teilweise renaturiert und dort ein Waldkindergarten gegründet. Es wurde viel Wald aufgeforstet und ein großer Bereich aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen. Die Finanzen der Gemeinde müssen solide bleiben. Ohne Unterstützung der Bevölkerung bei ehrenamtlichen konkreten Projekten geht es nicht. Ich packe weiterhin selbst mit an.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Der Straßenausbau in Eitelborn wird beschleunigt, weil wir zu viele marode Straßen haben. Es wird eine zukunftsfähige Sporthalle in Verbindung mit einem neuen Feuerwehrhaus geben. Udilopark, Pfadfinderheim und Bauhof werden saniert. Es wird Platz geschaffen für bis zu 150 Kinder in Kindertagesstätten. Erneuerbare Energien werden mit vernünftiger Beratung der Bürgerinnen und Bürger ausgebaut. Vereine, Rückgrat der Gesellschaft, werden unterstützt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Noch mehr Kommunikation nach außen.

Das ist mein politisches Motto

Morgens in den Spiegel gucken können!

