Spatenstich am Freitag: Neues Feuerwehrhaus für drei Gemeinden

i Das neue Feuerwehrhaus für Alsbach, Sessenbach und Wirscheid entsteht auf dem früheren Sportplatzgelände an der L 306 bei Wirscheid. Wirscheids Wehrführer Adrian Stöhr (links), Wehrleiter Michael Maurer (Mitte) und Architekt Jens Herold freuen sich über die guten Fortschritte. Foto: Camilla Härtewig

Zusammen ist man stärker – so könnte das Motto lauten für den Bau des neuen Feuerwehrhauses an der L 306 bei Wirscheid. Ihr neues „Zuhause“ werden hier die rund 40 Wehrleute aus Alsbach, Sessenbach und Wirscheid finden. Der offizielle Spatenstich erfolgt am Freitag. Gewerkelt wird aber jetzt schon fleißig.