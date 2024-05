Lohrheim

Feldrandschilder bieten Wissenswertes über Raps, Weizen und mehr: Leader-Förderung für Projekt in Lohrheim

i Dank Leader-Förderung können Wanderer und Passanten nun nachlesen, was in Lohrheim auf den Feldern wächst. Foto: Diana Eberhardt

Wissen, was auf den Feldern blüht: Dank einer Leader-Förderung in Höhe von 1000 Euro ist das nun in Lohrheim möglich, denn dort wurden an den Feldern Informationsschilder aufgestellt. Die Idee dazu hatte Alex Avramis, der auch den Förderantrag stellte. „Denn bei einer Radtour oder einem Spaziergang kommt man oft an landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbei“, erzählt er. „Viele Passanten wissen aber gar nicht, was dort überhaupt wächst und wozu es verwendet wird.“