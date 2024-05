Claus Eschenauer möchte Ortsbürgermeister in Arzbach bleiben: „Gemeinde weiterentwickeln und Gemeinschaftssinn stärken“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Claus Eschenauer, ich bin 38 Jahre alt und verheiratet. Wir haben zwei Töchter, die den Kindergarten besuchen. Beruflich bin ich als Realschullehrer in Limburg tätig und engagiere mich zusätzlich als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht in Koblenz. Des Weiteren bin ich stellv. Landesvorsitzender des Lehrerverbandes in Hessen. Meine Freizeit widme ich den Vereinen, insbesondere dem Sport und der Pflege heimischer Kultur und bin dabei Judoka, Fußballer und Karnevalist zugleich.

Mein politischer Werdegang

Seit über zehn Jahren bin ich politisch aktiv. Ich bin Fraktionsvorsitzender der FWG im VG-Rat, Vorsitzender der FWG im Rhein-Lahn-Kreis und Mitglied im Kreisrechtsausschuss und Ortsbürgermeister.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Erstmals nach 25 Jahren kandidiert ein amtierender Ortsbürgermeister in Arzbach für eine zweite Amtszeit. Mit meiner erneuten Kandidatur strebe ich nach Kontinuität für Arzbach. Als Bürgermeister möchte ich weiterhin mit Fleiß und Geschick unserer Heimatgemeinde dienen, nicht nur in Krisenzeiten. Ich hoffe darauf, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder vermehrt den Gemeinschaftssinn stärken können. Es ist mein Ziel, unser „Wohnzimmer“, die Limeshalle für die Vereine, endlich zu sanieren und den dringend benötigten neuen Kindergarten zu bauen. Des Weiteren müssen wir unser Dorferneuerungskonzept in Verbindung mit der Idee eines Dorfladens und der Schaffung eines neuen Dorfmittelpunkts weiterentwickeln.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich möchte sicherzustellen, dass bereits laufende Projekte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Sanierung der Limeshalle und der Sportstätten für unsere Vereine sowie der Bau eines neuen Kindergartens werden ebenso wie eine verbesserte Pflege des Friedhofs Prioritäten sein. Insgesamt strebe ich an, Arzbach als lebens- und liebenswerte Gemeinde zu erhalten und weiterzuentwickeln, in der sich alle Einwohnerinnen und Einwohner einbringen können.

Das sind meine Ecken und Kanten

Manchmal neige ich dazu, zu didaktisch zu sein.

Das ist mein politisches Motto

Für Demokratie einstehen statt gegen alles zu sein

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.