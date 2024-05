Unfall zwischen Kretz und Kruft: Mann in Fahrzeug eingeklemmt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem Personen verletzt wurden, kam es am Mittwoch gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 256 in Höhe der Anschlussstelle A61 Kruft/Kretz.

Der Rettungshubschrauber in Aktion.

Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Anzeige

Ein Pkw-Fahrer befuhr die Abfahrt der A 61 in Fahrtrichtung Kruft, zeitgleich war ein Sattelzug auf der B 256 in Fahrtrichtung unterwegs. An der Einmündung bog der Pkw nach links ab und missachtete den bevorrechtigten Sattelzug, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der PKW Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kam es während der Unfallaufnahme und Bergung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B 256 in beide Richtungen voll gesperrt werden.