Großprojekt in Bad Camberg: Bau der Umgehung nimmt Fahrt auf

Die Bauarbeiten für die Trasse und den Zubringer auf die B 8-Umgehung (hier linker Hand der Beuerbacher Landstraße, von der A 3 kommend), sind in vollem Gange. Foto: Petra Hackert Die Erdarbeiten sind nicht zu übersehen: Wer von der Autobahn kommend über die Beuerbacher Landstraße nach Bad Camberg fährt, sieht links enorme Erdbewegungen. Aber auch rechter Hand der Straße wird an der auf rund 90 Millionen Euro veranschlagten Umgehungsstraße gearbeitet. Die Kosten trägt der Bund, die Dauer der Baumaßnahme ist auf sieben Jahre veranschlagt, also bis 2027.

Links der L 3031 laufen die Arbeiten zum Streckenausbau der 6,6 Kilometer langen Umgehungsstraße, die von Erbach in Richtung Würges führt. In Teilen ist die Erde bereits planiert. „Neben dem Streckenbau wird am Kanal und der Drainage für die Streckenentwässerung gearbeitet“, erklärt Jan Ochtendung von Hessen Mobil. Schon fertig ist die ...