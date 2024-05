Plus Dörnberg

Neue Wanderroute rund um Dörnberg: Lahnschleife sorgt für Bewegung

Von Willi Schmiedel

i Die Planskizze mit Wanderrouten. Foto: Ortsvereinsgemeinschaft Dörnberg

Wenn es um zündende Ideen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung geht, lassen sich die Dörnberger – allen voran die Vorstandsmitglieder und Freunde der Ortsvereinsgemeinschaft – nicht so leicht in Verlegenheit bringen. Nach dem gelungenen Waldtag für Kinder bereiten sie derzeit mit großem Eifer ein neues Projekt vor, das an Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai, unter dem Titel „Wanderfest Dörnberger Lahnschleife 2024“ für Leben und Bewegung in der Gemarkung sorgen soll.