Limburg-Weilburg

Obwohl aus Sicht der Meteorologen der Sommer nun begonnen hat, verharrt die Weilburger Jugendherberge noch im Winterschlaf. Seit Mitte März ist die Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Wie es weitergehen kann, ist unklar. Statt Kinderlachen hört man auf dem Gelände nur das Zwitschern der Vögel. Normalerweise wäre jetzt die Zeit, in der viele Schüler ihre Klassenfahrten am Waldrand in Odersbach erleben. Doch stattdessen herrscht Stille. Kein Gast ist vor Ort. Sven Arnold hat dennoch gut zu tun. Der Hausassistent hält die Stellung, beseitigt Sturmschäden auf dem Gelände, mäht den Rasen, erledigt kleinere Reparaturen und hält die Jugendherberge in Schuss.