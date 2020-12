Diez

Ein klassischer Nachbarschaftsstreit wurde vor dem Diezer Amtsgericht unter besonderen Corona-Abstandsregeln verhandelt. Dabei ging es um einen Mann, der zur Mittagszeit Holz mit seiner Kreissäge zerkleinert hat, was seinen Nachbarn in Rage brachte. Angeblich soll der 59-jährige Angeklagte schon mehrfach ökologisch belastetes Material zerkleinert und verbrannt haben, was den Nachbarn massiv geärgert hat. Danach soll der Streit eskaliert sein.