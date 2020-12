Rhein-Lahn

Es gibt auch unverhoffte Lichtblicke in der Corona-Krise: Die Preise für Heizöl sind so niedrig wie selten. Für viele Verbraucher also eine günstige Gelegenheit, noch einmal die Tanks aufzufüllen: „Die Nachfrage ist immens hoch“, bestätigt Ilse Salzmann von der Firma Heizöl Salzmann in Nievern. „Normalerweise liefern wir das bestellte Heizöl innerhalb von 14 Tagen aus“, ergänzt Axel Saueressig, Verkaufsleiter bei der Heinrich Schwarz GmbH in Diez. „Nun vergeben wir bereits Liefertermine für den Monat Mai.“ Von ähnlich langen Wartezeiten berichtet auch Sven Kunkler von der Kunkler GmbH – Heizöl in Nassau.